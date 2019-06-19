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Выпускники вузов будут быстрее получать очередное воинское звание

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны изменит порядок получения воинского звания "старший лейтенант", сообщили в среду "Известия".

В министерстве к концу года разработают документ, согласно которому выпускники гражданских вузов получат очередное воинское звание "старший лейтенант" через два года службы. Это правило уравняет выпускников гражданских вузов с выпускниками военных училищ – сейчас, отучившись на военной кафедре гражданского вуза, необходимо отслужить три года, чтобы получить повышение.

Такое решение принято, чтобы сгладить различия между выпускниками военных и гражданских вузов и изменить отношение к лейтенантам среди офицеров.

В прошлом году Госдума приняла закон, по которому военные кафедры вузов заменят на военные учебные центры (ВУЦ).

Минобороны

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