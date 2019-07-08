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Правительство утвердило положение о военных центрах при вузах

Они займутся военной подготовкой студентов и воспитанием граждан

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило положение о военных учебных центрах при федеральных вузах. Соответствующее постановление от 3 июля 8 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Военные центры откроют при вузах для обучения студентов-очников по программам военной подготовки, чтобы они, получив образование, могли служить офицерами по контракту или стать офицерами запаса. Также центры займутся воспитательной работой "среди граждан" и военно-профессиональной ориентацией молодежи.

Ректор вуза будет осуществлять общее руководство военным центром. Непосредственный начальник центра будет отвечать за учебную, методическую и воспитательную работу и подчиняться он будет, с одной стороны, ректору, а во всем, что касается организации военной подготовки, заключении контрактов о воинской службе и вопросов техники, он будет подчиняться чиновникам Минобороны. Сколько человек будет обучаться в центре, будет определять Минобрнауки и федеральный орган власти - учредитель конкретного вуза.

Обучение студентов в военных центрах будет финансироваться за счет учредителя вуза в пределах соответствующей статьи федерального бюджета. За материально-техническое обеспечение центров будет отвечать Минобороны.

Центры будут размещаться отдельно от других структур вуза и внутренний порядок в них будет организован в соответствии с общевоинскими требованиями.

В Минобороны в 2018 году сообщали, что военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тысячи студентов.

армия Минобрнауки Минобороны

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