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Источник сообщил о стрельбе в больнице в Ингушетии

По его сведениям, стрелявшие забрали из больницы пациента, госпитализированного после избиения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На территории ингушской республиканской клинической больницы в Назрани несколько человек устроили стрельбу. Никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, инцидент произошел в полдень. Люди стреляли в воздух.

Стрелявшие забрали из травматологического отделения пациента, которого госпитализировали днем ранее после избиения, добавил собеседник агентства. Он предположил, что инцидент был связан с внутритейповым конфликтом (тейпы - объединения нескольких связанных между собой родов у чеченцев и ингушей).

Ингушетия Назрань стрельба

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