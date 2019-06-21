В Ингушетии завели дело после избиения восьми полицейских на территории больницы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии начали расследование инцидента с применением насилия к сотрудникам правоохранительных органов в Назрани. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По данным следствия, 19 июня неустановленные лица на территории Ингушской республиканской клинической больницы применили насилие в отношении сотрудников полиции, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело завели по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уточнил агентству информированный источник, речь идет об инциденте со стрельбой в воздух, который произошел в Назрани в среду примерно в 11:00.

Несколько человек открыли стрельбу из огнестрельного оружия на территории больницы. Стрелявшие забрали из травматологического отделения пациента, который накануне был доставлен в больницу после избиения. Неизвестные избили восьмерых сотрудников полиции, охранявших пациента.

Преступление связано с внутритейповым конфликтом (тейп - единица организации нахских народов (ингушей и чеченцев).