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Глава Минобрнауки назвал самые массовые специальности 2019 года в вузах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков перечислил самые массовые специальности, на которые открыт конкурс бюджетных мест в вузах в ходе приемной кампании этого года.

"Если говорить о направлениях, то самое большое количество бюджетных мест, то у нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина", - сказал Котюков журналистам в среду.

В России приемная кампания в вузы начинается 20 июня, когда основная часть выпускников уже сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

В этом году массовый этап сдачи ЕГЭ завершился 13 июня экзаменами по биологии и информатике. Результаты испытаний участники этих экзаменов узнают не позднее 27 июня, заверили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля, это время отводится на резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ Минобрнауки

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