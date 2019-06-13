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В России завершился массовый этап ЕГЭ-2019

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор в четверг заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов основной кампании ЕГЭ-2019 - по биологии и информатике.

"Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов", - сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Как сообщалось, заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников текущего года. Экзамены проводились в 2 тыс. 956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом.

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Экзаменационная работа по биологии включала 28 заданий, на ее выполнение отводилось 210 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) сдавали почти 90 тыс. участников, из них 88 тыс. - выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2 тыс. 567 пунктов проведения экзамена.

На экзаменационную работу по информатике отводилось 235 минут, участникам экзамена нужно было выполнить 27 заданий в двух частях. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Свои результаты участники обоих экзаменов узнают не позднее 27 июня.

ЕГЭ

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