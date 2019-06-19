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Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.

Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве в среду, Голикова подчеркнула, что эта сумма эквивалентна нескольким бюджетам регионов России.

Она пояснила, что, таким образом, экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих граждан.

"Сейчас мы снова приходим к пониманию того, что для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье", - сказала Голикова.

Ранее в апреле министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила об утверждении нового порядка профосмотров и диспансеризации. С 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно, а с 40 лет будет проводиться ежегодная диспансеризация.

Скворцова отметила, что профилактические осмотры и диспансеризация должны проводиться в удобное для людей время, в том числе, по вечерам и в выходные дни.

При этом в Минтруде в мае сообщали, что вопрос о предоставлении работникам старше 40 лет ежегодного выходного для прохождения диспансеризации пока не решен. В министерстве объяснили это тем, что отзывы от министерств и ведомств пока не собраны.

Татьяна Голикова

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