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Жена полковника Квачкова выдвинулась в Мосгордуму

Также документы в Мосгоризбирком подал тележурналист Андрей Караулов

Жена полковника Квачкова выдвинулась в Мосгордуму
Жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда
Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На выборы в Мосгордуму выдвинулась жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда. Она подала документы как самовыдвиженец по 42-му избирательному округу (районы Дорогомилово, Раменки и часть Фили-Давыдково), сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Надежда Квачкова - пенсионерка. О намерении участвовать в выборах она написала 5 июня во "ВКонтакте". По ее словам, муж и друзья станутее доверенными лицами как кандидата.

Кроме Квачковой в 42-м округе выдвинулись еще восемь человек - пять самовыдвиженцев и три кандидата от партий "Коммунисты России", "Яблоко" и "Родина", добавил представитель Мосгоризбиркома.

Всего на вечер 18 июня в комиссию поступили документы от 220 желающих участвовать в выборах в Мосгордуму. Никого из них еще не зарегистрировали.
Пока больше всего претендентов - десять человек - хотят пойти по 38-му округу, среди них журналист Андрей Караулов, по 43-му и 45-му.

В 2005 году Владимира Квачкова арестовали по обвинению в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Суды его дважды оправдывали и он добился извинений и 450 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. В 2013 году его приговорили к восьми годам колонии за подготовку вооруженного мятежа с участием запрещенного экстремистского движения "Народное ополчение Минина и Пожарского". Потом ему добавили срок за запись в колонии видеообращения, в котором суд усмотрел признаки разжигания ненависти к евреям. В связи с частичной декриминализацией 282-й стать УК Квачков вышел на свободу в феврале 2019 года.

Владимир Квачков Андрей Караулов Мосгордума

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