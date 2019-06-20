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Трое подростков повредили более 50 могил в Приморье

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Подростки на городском кладбище в приморском Спасске-Дальнем повредили десятки могил, сообщила в четверг пресс-служба краевого УМВД.

В полицию обратились жители, которые сообщили, о том что на кладбище повреждены памятники на могилах их родственников.

"Полицейские обнаружили более 50 разрушенных и поврежденных памятников и оградок", - говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. Ими оказались трое подростков 2003, 2005 и 2007 годов рождения, один из которых уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Подростки сознались в содеянном, сообщив, что повредили памятники из хулиганских побуждений. Участники инцидента в силу своего возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Пятнадцатилетнего подростка могут направить в спецучилище закрытого типа, а двух других - в Центр временного содержании несовершеннолетних правонарушителей. Решается вопрос о направлении соответствующих материалов в суд.

Приморье

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