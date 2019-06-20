Путин обещал расширить географию выезда для сотрудников МВД

Он напомнил полицейским, что их работа предполагает не только ограничения, но и особые полномочия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал, что сотрудникам МВД расширят список стран, куда им разрешать выезжать в отпуск. Вопрос об этом ему задали на "прямой линии" 20 июня.

Он согласился, что "далеко не все" полицейские являются носителями секретов, следовательно им можно расширить возможности выезжать за границу.

Путин напомнил, что работа в МВД предусматривает не только ограничения, но и определенные особые полномочия. Он предложил людям, которые выбирают такую профессию, это учитывать.

С 2018 года сотрудники МВД могут выезжать в личных целях только в 11 стран, в список из 13 направлений вошли страны СНГ, кроме Украины и Грузии, Вьетнам, Китай, Куба и Абхазия с Южной Осетией. Глава МВД Владимир Колокольцев с 2013 года ввел особый порядок, по которому для выезда сотрудника ведомства за границу необходимо письменное разрешение руководителя территориального органа внутренних дел, заместителя министра или самого министра.

13 июня стало известно, что Колокольцев разрешил подчиненным отдыхать еще и в Турции и Таиланде.

Эти ограничения пытался оспорить в судах бывший инспектор ДПС Максим Лужных. Его уволили из полиции после того, как он в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику, не оповестив начальство. 4 июня 2019 года его увольнение признал законным Верховный суд.

В МВД считают, что сотрудникам не запрещено отдыхать за границей, приказ только обязывает их заранее сообщать начальству о поездках.