Минобороны РФ предложило наказывать за снос за рубежом памятников российским военачальникам

Снос бюста маршала Жукова в Харькове 2 июня Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ предлагает запретить въезд в Россию и арестовывать активы лиц, причастных к уничтожению памятников российским военачальникам и значимым событиям российской истории. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В законопроекте предлагается "установить меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами Российской Федерации".

Среди предлагаемых мер "запрет на въезд на территорию Российской Федерации граждан иностранных государств", а также "арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан".

"В отношении граждан иностранных государств, включенных в список, предусмотренный законопроектом, устанавливается запрет распоряжаться имуществом, находящимся на территории Российской Федерации; приостанавливается деятельность на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц; приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - отмечается в публикации на портале.

В данный момент законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Снос памятника Жукову

2 июня украинские националисты в Харькове повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта. На постамент, где ранее стоял бюст, радикалы установили государственный флаг Украины. Городской голова Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда.

В России остро отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал повреждение памятника движением "к абсолютному, пещерному варварству" и наглядным примером "результатов так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года". Конашенков считает, что своими действиями "кучка неонацистов" пытается "заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне", и эта попытка "обречена на провал".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, "что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник будет восстановлен". "В Харькове снесли памятник маршалу Жукову, человеку, который всю войну прошел, внес огромнейший вклад в победу. Как это можно в XXI веке допускать?!" - заявила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал разрушение бюста Жукова в Харькове "актом вандализма", который, по его мнению, "вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны". "Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти", - заявил Володин.