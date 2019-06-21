Депутатам предложили разрешить в России электронные заявления об отпуске и увольнении

Внесенные в Госдуму поправки также предполагают введение электронных трудовых договоров

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс о введении электронного оборота юридически значимых сообщений. Например, они разрешают подавать в электронном виде заявления об отпуске или увольнении или заключать в такой форме трудовой договор. Об этом сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Авторами законопроекта являются Крашенинников и еще три депутата.

Они предложили разрешить обмен юридически значимыми документами в электронной форме, без личного присутствия сотрудника или без пересылки бумажного документа почтой в связи с распространением новых способов коммуникации. Возможность использования электронного обмена документами должна быть прописана в трудовом договоре, и у работника должно быть право от этого отказаться, в том числе после найма.

Электронное юридически значимое сообщение будет иметь юридически последствия с момента его доставки, когда адресат получает возможность прочитать его содержание, следует из поправок.

Для установления личности отправителя можно будет использовать любой способ, позволяющий достоверно его определить, например, предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон для обмена сообщениями (в том числе адресов электронной почты), или использование электронной цифровой подписи.

"Еще одной важной новеллой законопроекта являются поправки в статью 67 Трудового кодекса, согласно которым трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств. Трудовые договоры и сейчас нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте, однако из-за отсутствия прямого указания в ТК на возможность использования электронных и других технических средств возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключенными", - сказал Крашенинников.

С 1 октября 2019 года в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах, которыми создается основа для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Они затрагивают в том числе трудовые отношения, напомнил депутат. Статья 165.1 Гражданского кодекса устанавливает правила о юридически значимых сообщениях, такие сообщения влекут гражданско-правовые последствия с момента их доставки получателю. На практике это позволяет исключить споры о моменте возникновения у лица соответствующих прав и обязанностей.