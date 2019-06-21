На Кубани присяжные вынесли обвинительный вердикт казаку, расстрелявшему посетителей кафе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей Краснодарского краевого суда в пятницу вынесла обвинительный вердикт бывшему казачьему атаману, расстрелявшему из автомата троих человек в кафе станицы Ладожская Усть-Лабинского района. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Единогласным решением коллегии присяжных Александр Ситавичус, житель города Усть-Лабинска, признан виновным в убийстве трех человек общеопасным способом (пункты "а, е" части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Соучастника преступления, жителя Керчи Алексея Миронова, присяжные признали виновным в пособничестве в убийстве (часть 5 статьи 33, пункты "а, е" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал сотрудник пресс-службы.

В суде было установлено, что Ситавичус и Миронов в ночь на 31 декабря 2017 года подрались с посетителями кафе "Огонек" станицы Ладожская. Желая отомстить за побои, мужчины через некоторое время вернулись, вооруженные автоматом Калашникова и ножом.

"Ситавичус, будучи сильно пьяным, даже не разобрался, были ли в кафе на тот момент его обидчики, но открыл огонь по людям. Миронов с ножом наготове в этот момент находился за спиной стрелявшего и обеспечивал его безопасность", - отметил собеседник агентства.

Пули попали в одного из посетителей кафе и ди-джея, от полученных ранений они скончались на месте.

Стрельбой внутри заведения преступник не ограничился. Выйдя на улицу, он расстрелял сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека.

В пресс-службе также уточнили, что Ситавичус является казаком, бывшим атаманом одного из хуторских казачьих обществ.

Ранее атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявлял журналистам, что на момент совершения преступления Ситавичус уже сложил с себя полномочия атамана и не числился в реестре Кубанского казачьего войска.