"МК" назвал причиной переноса запуска телескопа "Спектр-РГ" разрядившуюся батарею

"Роскосмос" перенес пуск на сутки из-за неполадок

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с орбитальным телескопом "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за разрядившейся батареи телескопа. Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил источник в космической отрасли.

"Роскосмос" сообщил о переносе запуска с 21 на 22 июня из-за неполадок, выявленных при подготовке к пуску. Представитель госкорпорации отметил, что неполадки не критичны и их быстро исправят.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Предполагается, что всего он проработает 6,5 года.

В последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Он работал до января 2019 года, пока с ним не потеряли связь.