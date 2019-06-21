МИД РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Гражданам РФ следует воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности, заявили в пятницу в МИД России.

В сообщении, размещенном на сайте министерства в пятницу, говорится, что "в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники - члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия".

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.