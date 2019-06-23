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В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ

В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ
Фото: DPA/TASS

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Двое сторонников террористической организации ИГ (запрещена в РФ) ликвидированы в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) в воскресенье.

В ведомстве рассказали, что вчера около 22:00 между селениями Эндирей и Карланюрт полицейские попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое вооруженных бандитов. "На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы", - добавили в НАК.

Убитыми оказались жители Махачкалы. На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет. В НАК заявили, что боевики планировали "совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов".

Пострадавших в результате происшествия нет, отметили в ведомстве.

НАК ИГ Дагестан

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