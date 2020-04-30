Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - заявили в НАК.

Там добавили, что силами ФСБ России в городе предотвращена подготовка терактов.

Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, отметили в НАК.

Свердловская область

Новости

В Кремле не стали прогнозировать сроки возобновления международного авиасообщения

В Кремле не стали прогнозировать сроки возобновления международного авиасообщения

Песков счел абсурдом опасения о слежке под прикрытием мер против COVID-19

Россияне из шести стран вернутся на Родину спецрейсами в выходные

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Роспотребнадзор пока не будет массово тестировать население на антитела к COVID-19

Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

В Петербурге возобновили плановые медосмотры, приостановленные из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');