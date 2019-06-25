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Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вспышка кишечных заболеваний зафиксирована в одном из пригородных поселков Краснодара. По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

По его словам, в поселке Краснодарский на 25 июня было зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, ветку водопровода, питающего жилые дома, отключили на время проведения анализа проб водопроводной воды.

"До завершения этой процедуры (около трех дней), централизованное водоснабжение приостановлено. На этот период администрация города организовала регулярный подвоз воды жителям", - добавил собеседник агентства.

Поселок Краснодарский расположен примерно трех километрах к северо-востоку от Краснодара. В нем проживают порядка тысячи человек.

Краснодарский Роспотребнадзор

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