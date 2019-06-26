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Экипировка российских военных будет менять цвет, защищать от мин и тепловизоров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - АО "ЦНИИточшмаш" в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения, сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". В комплект войдут "противоминные ботинки", "противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что в автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в "Ростех", - сказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава "Ростеха" отметил, что применение инновационных материалов и совмещение функций отдельных элементов позволит снизить вес комплекта на 20% по сравнению с "Ратником" и достичь показателя около 20 килограммов.

"В "Сотнике" будет использован электроуправляемый материал "хамелеон" - совместная разработка ЦНИИточмаша и холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды", - отметили в госкорпорации.

Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме "Армия-2018".

"Ростех" поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жезнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения. Она предназначена для действий в различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в войска.

Военно-технический форум "Армия-2019"

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Посетитель Международного военно-технического форума в парке "Патриот"
Ростех

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