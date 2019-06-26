Что произошло за день: среда, 26 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. После принятия этого решения парламентарии из РФ в последние две минуты успели проголосовать на выборах генсека ПАСЕ. Россия обязалась выплатить долг по взносам, которые не выплачивались в адрес организации с 2017 года. Между тем делегации Украины, Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии направили своему руководству вопрос о дальнейшем участии в работе ПАСЕ.

- Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Врио главы региона назначен бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- ФСБ предотвратила теракт в Саратове. Участник запрещенной в России организации ИГ, готовивший атаку, был ликвидирован. У него обнаружили готовое к использованию взрывное устройство.

- Предполагаемый отравитель прохожих на Хохловской площади в Москве арестован. В суде Мурат Сабанов признал вину только в части хищений. На данный момент в его отношении заведено семь уголовных дел по статьям о разбое, краже и хищении. Потерпевшими признаны 11 человек.

- Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк заочно обвинен в России в руководстве наркосиндикатом. В деле речь идет о об организации преступного сообщества и 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, руководителем наркосиндиката Плахотнюк стал не позднее 2012 года.

- Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова покинула компанию. Она объяснила решение разногласиями с советом директоров относительно стратегии развития бизнеса. Функции гендиректора будет выполнять Ян Дюннинг, который уже занимает должность президента "Магнита".