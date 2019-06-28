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Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.

На форуме "Армия-2019" Главное ракетно-артиллерийское управление обнародовало ряд документов о результатах испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова.

Как сообщил начальник управления, генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов. "Один из документов - это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм", - сказала Паршин.

Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

Военно-технический форум "Армия-2019"

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Посетитель Международного военно-технического форума в парке "Патриот"
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