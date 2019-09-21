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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - К 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии Таллина от фашистов на сайте Минобороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в субботу.

"Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллинской наступательной операции и (...) передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", - говорится в сообщении.

В разделе были опубликованы боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Маркиана Попова начальнику Генштаба Александру Василевскому о взятии города, архивные документы о фашистском "лагере смерти" в Клооге, где при отступлении было уничтожено до 3 тысяч человек.

Таллинская операция проходила с 17 по 26 сентября 1944 года. Ее проводили войска левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота. Столица Эстонии была освобождена 22 сентября.

Минобороны РФ Таллин Эстония

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