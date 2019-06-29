Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели прилетевший в московский аэропорт "Домодедово" из Батуми самолет, целью было выявить пассажиров с высокой температурой.

"В целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту "Домодедово" осуществлялся досмотр воздушного судна, прибывшего рейсом Батуми - Москва "Уральских авиалиний" в 15:56", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс".

Медики использовали бесконтактные градусники, врачи выявили на борту ребенка с температурой 38,0. Специалисты Роспотребнадзора вызвали на борт врача медицинского пункта аэропорта.

"Выставлен диагноз - фарингит. От госпитализации родители отказались, проследовали дальше по месту жительства. Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут, а все действия сотрудников ведомства проводились в рамках международных медико-санитарных правил.