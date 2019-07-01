Поиск

Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали российских артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности, поскольку со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Гаврилова.

В РоссииПесков предупредил россиян о грозящей им физической опасности при посещении ГрузииПесков предупредил россиян о грозящей им физической опасности при посещении ГрузииЧитать подробнее

"Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.

"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся.

Вместе с тем Песков подчеркнул: "В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия "ультрас", действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев. И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства".

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе написала в своем фейсбуке, что отказывается от концертов в России из-за событий в Тбилиси; однако позже этот пост был удален.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

7
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия

Новости по теме

Новости

Посольство США сообщило об ухудшении здоровья арестованного Пола Уилана

Конфликт в Керченском проливе

Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции

Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции

В Кремле рассказали о термокружке Путина

В Кремле рассказали о термокружке Путина
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В Сибирском НИИ авиации допустили новые испытания и доработки SSJ-100

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой "Сибирь" в Тулуне

Американский фонд "Свободная Россия" признан угрозой безопасности РФ

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Ан-26 выкатился за полосу и повредил шасси при посадке на Чукотке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');