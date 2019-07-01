Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали российских артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности, поскольку со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Гаврилова.

"Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.

"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся.

Вместе с тем Песков подчеркнул: "В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия "ультрас", действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев. И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства".

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе написала в своем фейсбуке, что отказывается от концертов в России из-за событий в Тбилиси; однако позже этот пост был удален.