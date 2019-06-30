Глава "Ростеха" анонсировал скорое поступление С-500 в российскую армию
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новая система противовоздушной обороны (ПВО) скоро поступит на вооружение российской армии, сообщил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).
Отвечая на вопрос о сроках поступления С-500 на вооружение, он уточнил, что это произойдет по окончании испытаний.
От С-400 новая система ПВО будет отличаться дальностью действия, сказал глава "Ростеха".
С-500 разрабатывается "АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности - возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3 тыс. 500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.
Также среди задач ЗРС уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников, а также уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.