Глава "Ростеха" анонсировал скорое поступление С-500 в российскую армию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новая система противовоздушной обороны (ПВО) скоро поступит на вооружение российской армии, сообщил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос о сроках поступления С-500 на вооружение, он уточнил, что это произойдет по окончании испытаний.

От С-400 новая система ПВО будет отличаться дальностью действия, сказал глава "Ростеха".