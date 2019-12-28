В Минобороны сообщили о начале серийных поставок систем С-500 в 2025 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, начало серийных поставок планируется с 2025 года, сообщил в субботу замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Об этом он рассказал в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В ноябре вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о завершении работы по вводу С-500 в строй.

В июле в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году.

Еще ранее, в июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал агентству, что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.