"Коммерсантъ" узнал о решении двух заместителей Золотова подать в отставку

Это первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов и Сергей Милейко, курирующий тыловые вопросы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Заместители директора Росгвардии Виктора Золотова Сергей Меликов и Сергей Милейко подали рапорты об увольнении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.

Меликов - генерал-полковник, первый замдиректора Рогвардии, обладал самыми широкими полномочиями по сравнению с остальными заместителями, отмечает издание. По сведениям газеты, Меликов подал рапорт после того, как Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими замами, и в результате подотчетными Меликову остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Милейко курировал тыловые вопросы.