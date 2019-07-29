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Минюст внес "Атлантический совет" в список нежелательных в России организаций

Генпрокуратура решила, что организация угрожает основам конституционного строя в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский Минюст включил в перечень организаций, деятельность которая в России нежелательна, американский "Атлантический совет" (Atlantic council of the United States). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минюст сослался на соответствующее решение заместителя генпрокурора, принятое на прошлой неделе.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

На это директор евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст заявил, что российские власти сделали шаг "против тех, кто не любит их агрессивную внешнюю политику".

Атлантический совет - это аналитическая организация, которая занимается вопросами международных отношений. Она была создана в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО). До 2018 года советом руководил посол США в России Джон Хантсман.

26 июля в твиттере "Атлантического совета" появилось заверение, что организация не отказывается от сотрудничества с Москвой и будет выступать за "лучшую Россию и будущее ее граждан".

Минюст Генпрокуратура Атлантический совет

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