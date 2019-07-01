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Житель Ярославской области заступился за таксиста и был избит до смерти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Житель Ростова задержан по подозрению в убийстве невольного свидетеля его конфликта с таксистом. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

"По версии следствия, у подозреваемого возник конфликт с водителем такси. Случайный свидетель конфликта вступился за таксиста. В ответ злоумышленник избил его до смерти", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел ночью в субботу на конечной остановке общественного транспорта во втором микрорайоне города Ростова.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый местный житель. Решается вопрос о заключении под стражу.

Ростовская область

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