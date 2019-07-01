Медики начали массовую иммунизацию в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минздрав продолжают контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в пострадавших от паводка районах Иркутской области: специалисты поставили в регион вакцины и начинают кампанию по иммунизации.

В Иркутскую область уже доставлено более 16 тысяч доз вакцины против гепатита А, брюшнотифозной вакцины, дизентерийной вакцины, и более 13 тысяч доз бактериофагов. Медики уже привили 1 500 человек из первоочередных групп риска. Работа с остальными жителями затопленных районов начинается 1 июля.

Сейчас в регионе стабильная ситуация, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в зоне ЧС продолжается отбор проб для исследований питьевой воды, пищевых продуктов и готовых блюд в пунктах временного размещения. Исследовано более сотни проб из систем водоснабжения, проверку проходит также привозная вода и из источников.

Согласно сообщению, для ликвидации последствий паводка сформированы мобильные бригады из состава специалистов управления Роспотребнадзора по Иркутской области, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

По состоянию на 1 июля в 13 пунктах временного размещения в зоне ЧС в Иркутской области размещено 636 человек, в том числе 182 ребенка. Они обеспечены едой, предметами первой необходимости и бутилированной водой, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось, в Иркутской области создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на пострадавших от паводков территориях.