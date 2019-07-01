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Медики начали массовую иммунизацию в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минздрав продолжают контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в пострадавших от паводка районах Иркутской области: специалисты поставили в регион вакцины и начинают кампанию по иммунизации.

В Иркутскую область уже доставлено более 16 тысяч доз вакцины против гепатита А, брюшнотифозной вакцины, дизентерийной вакцины, и более 13 тысяч доз бактериофагов. Медики уже привили 1 500 человек из первоочередных групп риска. Работа с остальными жителями затопленных районов начинается 1 июля.

Сейчас в регионе стабильная ситуация, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в зоне ЧС продолжается отбор проб для исследований питьевой воды, пищевых продуктов и готовых блюд в пунктах временного размещения. Исследовано более сотни проб из систем водоснабжения, проверку проходит также привозная вода и из источников.

Согласно сообщению, для ликвидации последствий паводка сформированы мобильные бригады из состава специалистов управления Роспотребнадзора по Иркутской области, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

По состоянию на 1 июля в 13 пунктах временного размещения в зоне ЧС в Иркутской области размещено 636 человек, в том числе 182 ребенка. Они обеспечены едой, предметами первой необходимости и бутилированной водой, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось, в Иркутской области создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на пострадавших от паводков территориях.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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