ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД

Сейчас уменьшенный штраф можно заплатить в течение 20 дней

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Авторы законопроекта попытались усовершенствовать "механизмы взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения".

Сейчас за незначительные нарушения ПДД можно уплатить в два раза меньший штраф. Но послабление действует не более 20 дней со дня вынесения постановления.

В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней, говорится в пояснительной записке.

Госавтоинспекция уже планирует менять правила дорожного движения. Для этого создадут специальную рабочую группу. Кроме того, Министерство внутренних дел собирается расширить полномочия дорожных инспекторов, чтобы сократить срок оформления нарушений и снять нагрузку с судей.