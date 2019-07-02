Число стран, куда россияне могут попасть без виз, сократилось до 116

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Компания Henley&Partners представила обновленный индекс (рейтинг) национальных паспортов по возможности посещения других стран мира без виз, Россия в нем опустилась на четыре пункта по сравнению с 2018 годом, оказавшись на 51 месте.

В июле 2019 года первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без виз 189 стран. Второе место делят Германия, Финляндия и Южная Корея, с паспортами этих стран можно поехать без оформления виз в 187 стран. Третье место - у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран), четвертое - у Испании и Франции (185 стран), пятое - у Австрии, Португалии и Швейцарии (184 страны).

Великобритания, Греция, Канада и США заняли шестое место, граждане этих государств могут ездить без виз в 183 страны.

Согласно рейтингу, граждане России в 2019 году могут посещать без виз 116 стран. В частности, Джибути и Бенин заменили для россиян визу по прибытии на электронную визу, которая засчитывается составителями рейтинга как обычная. Но в целом за 10 лет с 2009 года число стран, куда россияне могут ездить без виз, выросло с 60 до 116.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или получив визу по прибытии.