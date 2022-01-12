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Паспорта Японии и Сингапура позволяют посетить максимум стран без виз

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Паспорта Сингапура и Японии позволяют посетить наибольшее число стран без виз или с получением визы по прибытии - 192 страны и территории, передает CNN. Исследование Henley Passport Index признало документы этих стран самыми "дружелюбными" в 2022 году.

На втором месте оказались паспорта Южной Кореи и Германии - 190 стран и территорий, на третьем - Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран и территорий), на четвертом - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188 стран и территорий), на пятом - Ирландия и Португалия (187 стран и территорий).

Далее следуют паспорта Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, США и Швейцарии (6-ое место,186 стран и территорий), Австралии, Греции, Канады, Мальты и Чехии (7-ое место, 185 стран и территорий), Польши и Венгрии (8-ое место, 183 страны и территории), Литвы и Словакии (9-ое место, 182 страны и территории), Латвии, Словении и Эстонии (10-место, 181 страна и территория).

Российский паспорт по результатам исследования занял 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 119 стран.

В конце рейтинга КНДР (104-е место, 39 стран и территорий), Непал и Палестина (105-ое место, 37 стран и территорий), Сомали (106-ое место, 37 стран и территорий), Йемен (107-ое место, 33 страны и территории), Сирия (109-ое место, 29 стран и территорий), Ирак (110-ое место, 28 стран и территорий) и Афганистан (111-ое место, 26 стран и территорий).

Авторы исследования не учитывали ковид-ограничения, вводившиеся и действовавшие в минувшем году.

Исследование Henley Passport Index проводится ежегодно с 2006 года на основании данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA).

Henley Passport Index IATA Япония Сингапур Южная Корея Новая Зеландия КНДР Непал Палестина

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