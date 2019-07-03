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Госавтоинспекция создаст рабочую группу для подготовки изменений в ПДД

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция организует межведомственную рабочую группу, которая проанализирует Правила дорожного движения (ПДД) и подготовит варианты их улучшения.

"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - говорится на странице ГИБДД в инстаграме.

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников пообщался в прямом эфире программы "Вместе за безопасность", выходящей на "Авторадио", с ведущими "Мурзилки Live" и радиослушателями. Михаил Черников проинформировал о реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В частности, на прошлой неделе в Калуге на базе перинатального центра стартовал проект для родителей по обучению правилам перевозки детей в автомобиле. За три года проект охватит 100 городов в 85 субъектах #РФ. Также руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ #ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению. В заключение Михаил Черников поздравил коллег и ветеранов с наступающим Днем Госавтоинспекции, а также выразил искреннюю признательность всем социально-активным гражданам, неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности. Участникам дорожного движения генерал-лейтенант полиции пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог. #ГИБДД #МихаилЧерников #Госавтоинспекция #ДПС #инспектор #авто #водитель #безопасность #дети #радио #Авторадио #интервью #дорожноедвижение

Публикация от Госавтоинспекция МВД России (@gibdd.rus)

Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о необходимости ревизии существующих Правил дорожного движения.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы. А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" - заявил Горовой, открывая новый факультет переподготовки сотрудников ГИБДД в подмосковной Истре.

Ранее сообщалось, что МВД предложило расширить полномочия дорожных инспекторов, чтобы снизить нагрузку на суды и упростить регистрацию нарушений.

ГИБДД ПДД

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