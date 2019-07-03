Госавтоинспекция создаст рабочую группу для подготовки изменений в ПДД

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция организует межведомственную рабочую группу, которая проанализирует Правила дорожного движения (ПДД) и подготовит варианты их улучшения.

"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - говорится на странице ГИБДД в инстаграме.

Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о необходимости ревизии существующих Правил дорожного движения.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы. А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" - заявил Горовой, открывая новый факультет переподготовки сотрудников ГИБДД в подмосковной Истре.

Ранее сообщалось, что МВД предложило расширить полномочия дорожных инспекторов, чтобы снизить нагрузку на суды и упростить регистрацию нарушений.