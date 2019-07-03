Поиск

Прокуратура заставит больницу выплатить компенсации семьям перепутанных покойниц

У трех умерших женщин перепутали бирки и документы, их тела выдали чужим родственникам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области прокуратура Апатитов потребовала, чтобы Апатитско-Кировская центральная городская больница компенсировала расходы на погребение трем семьям, после того как в патологоанатомическом отделении перепутали умерших женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка установила, что сотрудники патологоанатомического отделения перепутали бирки для покойниц и направления. В результате семьям выдали тела чужих родственниц, и это заметили уже в ходе третьего захоронения.

Ошибки сотрудников повлекли нарушение прав родственников умерших, которые понесли ущерб, в том числе в связи с затратами на погребение, решили прокуроры. Прокуратура внесла представление на имя главврача больницы с требованием возместить семьям эти расходы.

О начале проверки больницы стало известно 24 июня. Как писали региональные СМИ, ошибку заметили родственники одной из умерших. Они потребовали вскрытия захоронений, сделанных в тот же день, и оказалось, что были перепутаны тела трех женщин, и два из них похоронили. не заметив подмены.

Апатиты Мурманская область прокуратура СКР

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Сахалинские рыбаки в начале лососевой путины оказались в юридическом коллапсе

Крупные потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');