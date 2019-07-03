Прокуратура заставит больницу выплатить компенсации семьям перепутанных покойниц

У трех умерших женщин перепутали бирки и документы, их тела выдали чужим родственникам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области прокуратура Апатитов потребовала, чтобы Апатитско-Кировская центральная городская больница компенсировала расходы на погребение трем семьям, после того как в патологоанатомическом отделении перепутали умерших женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка установила, что сотрудники патологоанатомического отделения перепутали бирки для покойниц и направления. В результате семьям выдали тела чужих родственниц, и это заметили уже в ходе третьего захоронения.

Ошибки сотрудников повлекли нарушение прав родственников умерших, которые понесли ущерб, в том числе в связи с затратами на погребение, решили прокуроры. Прокуратура внесла представление на имя главврача больницы с требованием возместить семьям эти расходы.

О начале проверки больницы стало известно 24 июня. Как писали региональные СМИ, ошибку заметили родственники одной из умерших. Они потребовали вскрытия захоронений, сделанных в тот же день, и оказалось, что были перепутаны тела трех женщин, и два из них похоронили. не заметив подмены.