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В Барнауле похоронная служба оставила незакопанные могилы из-за поломки трактора

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На Власихинском сельском кладбище в Барнауле со 2 по 7 октября похоронили девять человек, но их могилы остались незакопанными, так как сломался трактор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Чиновники комитета по управлению муниципальной собственностью установили это в результате выездной проверки. Оказалось, что могилы для девяти умерших были подготовлены, но закапывали их уже вручную из-за поломки трактора. В результате над гробами слой земли составлял не больше 50 см. "Таким образом, не были приняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных", - сказал сотрудник пресс-центра мэрии.

Администрация кладбища мэрии о проблеме своевременно не сообщила, добавил он.

С руководителей городской похоронной службы и работников администрации кладбища взяли объяснительные. Оценка их решениям или бездействию будет дна по итогам служебной проверки.

Мэрия отправила на кладбище трактор, как только узнала о случившемся. Могилы были приведены в порядок за час, отметил собеседник агентства.

7 октября о том, что на кладбище несколько дней не могут захоронить останки семи человек, в том числе детей, сообщило агентство Regnum. Глава МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" Виталий Иконников сначала был не в курсе случившегося, но, разобравшись, возложил ответственность за все на заведующего кладбищем Владимира Каминского.

Каминский сказал, что с лета 2019 года он отстранен от работы с захоронениями решением начальства МУП и этим теперь занимается старший смотритель кладбища Никита Гончаров.

Доследственную проверку сообщений СМИ о ситуации на кладбище начал Следственный комитет Алтайского края.

Барнаул Алтайский край Власихинское кладбище

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