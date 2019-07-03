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Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Фото: Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лобовые столкновения автомашин занимают треть происшествий на дорогах России. Об этом сообщил журналистам в среду начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

В пример глава ГИБДД привел случившееся в минувший вторник ДТП на Кутузовском проспекте, где произошла лобовая авария автомашин из-за выезда одной из них на встречную полосу.

"Произошло лобовое столкновение - двое погибших, четверо пострадавших детей. Я подчеркиваю - в каждой машине находились дети и, к сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - отметил Черников.

По его словам, ДТП случилось по причине неопытности одного из водителей.

ГИБДД ДТП

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