Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Фото: Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лобовые столкновения автомашин занимают треть происшествий на дорогах России. Об этом сообщил журналистам в среду начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

В пример глава ГИБДД привел случившееся в минувший вторник ДТП на Кутузовском проспекте, где произошла лобовая авария автомашин из-за выезда одной из них на встречную полосу.

"Произошло лобовое столкновение - двое погибших, четверо пострадавших детей. Я подчеркиваю - в каждой машине находились дети и, к сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - отметил Черников.

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. В результате серьёзного ДТП два человека погибли, пятеро пострадали. Среди них есть дети.



Сейчас на месте работают оперативные службы. Для движения в сторону центра открыты только две полосы. pic.twitter.com/iEY2Kwn4eV — Москва FM (@92fmru) 2 июля 2019 г.

По его словам, ДТП случилось по причине неопытности одного из водителей.