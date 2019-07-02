В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Ранее официально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

ДТП произошло около 13:40 в районе дома 30/32 на Кутузовском проспекте. Женщина, ехавшая в сторону области, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями.

Одной из этих машин оказалось такси; его водитель вместе с виновницей аварии погибли на месте.

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. В результате серьёзного ДТП два человека погибли, пятеро пострадали. Среди них есть дети.



Сейчас на месте работают оперативные службы. Для движения в сторону центра открыты только две полосы. pic.twitter.com/iEY2Kwn4eV — Москва FM (@92fmru) 2 июля 2019 г.

Пострадали еще пять человек, включая троих детей, находившихся в машине погибшей женщины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.