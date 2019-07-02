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В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Ранее официально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

ДТП произошло около 13:40 в районе дома 30/32 на Кутузовском проспекте. Женщина, ехавшая в сторону области, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями.

Одной из этих машин оказалось такси; его водитель вместе с виновницей аварии погибли на месте.

Пострадали еще пять человек, включая троих детей, находившихся в машине погибшей женщины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Москва

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