Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени, по предварительным данным, открыли подростки на почве бытового конфликта, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Позже в полиции пояснили, что между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил из пневматического пистолета. Все трое скрылись с места происшествия, их ищут.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что стрелявших было двое.

Между тем, по сведениям местного издания 72.ru, в городе объявлен план-перехват.

После того, как в ТЦ раздались звуки стрельбы, из него эвакуировали всех посетителей и сотрудников - всего около полутора тысяч человек. У здания дежурит скорая, однако за медицинской помощью никто не обращался.