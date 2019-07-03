Поиск

Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки

Стрельбу в тюменском ТЦ открыли подростки
Фото: Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени, по предварительным данным, открыли подростки на почве бытового конфликта, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Позже в полиции пояснили, что между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил из пневматического пистолета. Все трое скрылись с места происшествия, их ищут.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что стрелявших было двое.

Между тем, по сведениям местного издания 72.ru, в городе объявлен план-перехват.

После того, как в ТЦ раздались звуки стрельбы, из него эвакуировали всех посетителей и сотрудников - всего около полутора тысяч человек. У здания дежурит скорая, однако за медицинской помощью никто не обращался.

Тюмень

Новости по теме

Новости

Систему "Платон" предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Сервис поиска отелей Kayak перестал показывать жилье в Крыму

Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');