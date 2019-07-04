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Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали участников конфликта, которые накануне устроили стрельбу в торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба областного управления МВД.

По данным ведомства, во время возникшей в ТРЦ ссоры один из ее участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Позже полицейские изъяли у участников конфликта такое оружие, а также охотничий карабин.

В среду днем в ТРЦ "Кристалл" были слышны выстрелы, из здания эвакуировали около 1,5 тыс. человек. Отмечалось, что в результате инцидента не пострадал.

Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что, по предварительным данным, стрельбу на фоне бытового конфликта в ТЦ открыли подростки.

Тюмень

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