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Иностранные специалисты смогут получить гражданство РФ после года стажа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении для иностранцев и лиц без гражданства срока работы в РФ, после которого они могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующую инициативу внесло правительство РФ. Закон был принят Госдумой 25 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Закон сокращает с трех лет до одного года необходимый срок работы иностранных граждан и лиц без гражданства по профессии, включенной в перечень профессий квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что среди тех профессий, которые дают на это право, самые разные специальности - "это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, математики и инженеры, в том числе, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации".

Новый закон позволит привлечь в РФ специалистов, востребованных российской экономикой, говорится в пояснительной записке к нему. Закон вступает в силу спустя 90 дней после дня его официального опубликования.

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