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Думе предложили ввести маркировку запрещенных организаций в агрегаторах новостей

Отсутствие маркировки помогает им продолжать пропаганду экстремизма и вербовать новых членов, считают авторы поправок

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Курултай Башкирии и депутат Госдумы Павел Качкаев предложили обязать новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы маркировать запрещенные в России экстремистские организации. Такие поправки в закон об информации 3 июля были внесены в Думу.

Речь идет об организациях, запрещенных или ликвидированных на основании закона о борьбе с экстремизмом. Авторы законопроекта предлагают запрещать владельцам агрегаторов и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об этих организациях без указания на то, они были ликвидированы или запрещены.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что закон обязывает СМИ в сообщениях о таких организациях указывать, что они запрещены, а в отношении новостных агрегаторов такого требования нет, хотя роль этих сервисов в обмене информации в интернете очень высока и их аудитория сравнима с аудиторией СМИ.

Отсутствие такой маркировки нарушает права пользователей на получение достоверной и полной информации, считают авторы законопроекта. Также это "создает благоприятную почву для неверной интерпретации событий, позиционирования запрещенных организаций в качестве легально действующих, формирует условия и возможности для дальнейшей пропаганды запрещенной идеологии, привлечения новых членов, в том числе, попадающих под влияние указанных организаций по незнанию о незаконности их деятельности", предупреждают они.

СМИ Госдума Павел Качкаев экстремизм

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