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Путин не будет приглашать папу римского в Россию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во время визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан 4 июля вопрос о приглашении папы римского Франциска в Россию поднимать не планируется, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал Ушаков.

В среду в ходе брифинга он по просьбе "Интерфакса" подробно ответил на вопрос о том, планирует ли Путин в ходе предстоящей встречи пригласить папу римского Франциска в Россию.

Ушаков сказал, что тут необходимо принимать во внимание и "межцерковную составляющую отношений". "Поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви, данный вопрос нужно рассматривать нами, в частности, вместе с представителями нашей церкви. Но пока не имеется в виду его обсуждать", - сказал Ушаков.

Путин уже встречался Франциском дважды, в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

Владимир Путин папа римский Франциск

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