В Кремле подтвердили, что папа римский подарил Путину уникальную медаль

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ватикан получил от папы Римского Франциска уникальную медаль "Ангел-Хранитель мира". Это подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Путин удостоился этой медали в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По сообщениям СМИ, медаль выпущена в честь шестого года понтификата. Она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

4 июля состоялась встреча папы римского Франциска и президента РФ. Они поговорили около часа в Ватикане в библиотеке папского дворца. По завершении встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками. Папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент "не забыл Рим". Путин в свою очередь преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом.

С папой римским Франциском Путин встретился уже в третий раз, ранее понтифик принимал президента РФ в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.