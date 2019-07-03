Поиск

В результате экстренной посадки Ан-12 в Екатеринбурге никто не пострадал

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Экстренная посадка военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга прошла штатно, никто не пострадал, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа.

На самолете, летевшем из Екатеринбурга в Киргизию, сработало оповещение о неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение прервать полет и вернуться на аэродром базирования "Кольцово".

После проверки самолет продолжит полеты.

Ранее источник в службах аэропорта Екатеринбурга сообщил, что военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" во вторник вечером. Пострадавших в результате происшествия нет.

Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Минобороны пообещало в ближайшее время назвать имена погибших в Североморске моряков

Минобороны пообещало в ближайшее время назвать имена погибших в Североморске моряков

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Путин не будет приглашать папу римского в Россию

Заниматься организацией паломнических туров в РФ теперь сможет только церковь

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');