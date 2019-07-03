В результате экстренной посадки Ан-12 в Екатеринбурге никто не пострадал

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Экстренная посадка военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга прошла штатно, никто не пострадал, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа.

На самолете, летевшем из Екатеринбурга в Киргизию, сработало оповещение о неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение прервать полет и вернуться на аэродром базирования "Кольцово".

После проверки самолет продолжит полеты.

Ранее источник в службах аэропорта Екатеринбурга сообщил, что военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" во вторник вечером. Пострадавших в результате происшествия нет.