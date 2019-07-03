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Патриарх Кирилл выразил соболезнования главкому ВМФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник выразил соболезнования главнокомандующему Военно-морским флотом России Николаю Евменову в связи с гибелью подводников в Баренцевом море.

"Болью в моем сердце отозвалась весть о пожаре, произошедшем 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах, в результате которого погибло 14 моряков. Примите мои искренние соболезнования. Это большая потеря для наших Вооруженных сил, тяжелое испытание для родных и близких погибших", - написал Кирилл в своем обращении.

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Он выразил уверенность, что руководство ВМФ сделает все возможное, чтобы воздать должное самоотверженному подвигу моряков-подводников, жертвенно служивших Отечеству и исполнивших свой долг до конца, и рассказал, что молится об упокоении их душ.

В связи с наводнением в Иркутской области патриарх Кирилл направил соболезнования губернатору региона Сергею Левченко и митрополиту Иркутскому Вадиму.

"Отец щедрот и Бог всякого утешения да упокоит души новопреставленных рабов Своих во обителях небесных, дарует здравие и крепость сил всем пострадавшим, ниспосылая им обильную помощь в постигшем испытании", - написал он.

По его словам, Иркутская митрополия оказывает пострадавшим жителям региона необходимую пастырскую, а также посильную материальную поддержку. Патриарх призвал местные власти не оставить без внимания тех, кто нуждается в помощи и человеческом участии.

патриарх Кирилл

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