Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
По данным ведомства, погибли:
1. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Долонский;
2. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Филин;
3. Капитан первого ранга Владимир Абанкин;
4. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
5. Капитан первого ранга Константин Иванов;
6. Капитан первого ранга Денис Опарин;
7. Капитан первого ранга Константин Сомов;
8. Капитан второго ранга Александр Авдонин;
9. Капитан второго ранга Сергей Данильченко;
10. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
11. Подполковник медицинской службы Александр Васильев;
12. Капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
13. Капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
14. Капитан-лейтенант Михаил Дубков.
"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.
Во вторник Минобороны сообщило о пожаре на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море, неподалеку от Североморска. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения, еще четырех человек удалось спасти.