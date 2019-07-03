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Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
Цветы у мемориала военных моряков у храма Спас-на-Водах в Мурманске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

По данным ведомства, погибли:

1. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Долонский;

2. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Филин;

3. Капитан первого ранга Владимир Абанкин;

4. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

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5. Капитан первого ранга Константин Иванов;

6. Капитан первого ранга Денис Опарин;

7. Капитан первого ранга Константин Сомов;

8. Капитан второго ранга Александр Авдонин;

9. Капитан второго ранга Сергей Данильченко;

10. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;

11. Подполковник медицинской службы Александр Васильев;

12. Капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;

13. Капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;

14. Капитан-лейтенант Михаил Дубков.

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Во вторник Минобороны сообщило о пожаре на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море, неподалеку от Североморска. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения, еще четырех человек удалось спасти.

Минобороны

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