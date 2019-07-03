Беспилотник США провел многочасовую разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На фоне проходящих в Черном море американо-украинских учений Sea Breeze 2019 стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в cреду, начиная приблизительно с 17:15 по Москве, в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Приблизительно в 18:00 по московскому времени к побережью Краснодарского края приблизился американский морской разведчик Poseidon. Он совершил ряд пролетов над международными водами Черного моря в районе Новороссийска, а затем, перелетев на запад вдоль южного побережья Крыма, длительное время кружил вблизи морских границ России в районе Севастополя.

Ранее в среду днем все тот же дальний беспилотник ВВС США Global Hawk в течение нескольких часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. В ходе выполнения задания беспилотник, способный вести воздушную разведку на большую дальность, совершил серию подлетов на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

В среду также сразу три военных самолета - два американских и один британский, вылетевшие с авиабаз в Англии, совершили совместные многочасовые полеты у границ Калининградской области.

Кроме того, в среду патрульный противолодочный самолет ВМС США Poseidon провел очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. В районе российских баз он приближался к побережью Сирии на расстояние 37-50 км.