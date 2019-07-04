Петербургский Европейский университет получил госаккредитацию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности. Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзора в четверг.

Ранее вуз, уже получивший лицензию на ведение образовательной деятельности, подал в ведомство заявление на аккредитацию образовательных программ, чтобы получить возможность выдавать дипломы государственного образца.

"Признать Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге" прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки... сроком на шесть лет", - говорится в приказе Рособрнадзора.

Накануне эксперты Рособрнадзора выдали положительное заключение по магистерским программам Европейского университета в Петербурге.

В 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии на ведение образовательной деятельности. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В августе 2018 года Рособрнадзор опубликовал приказ о выдаче новой лицензии на образовательную деятельность.