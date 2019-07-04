Поиск

Петербургский Европейский университет получил госаккредитацию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности. Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзора в четверг.

Ранее вуз, уже получивший лицензию на ведение образовательной деятельности, подал в ведомство заявление на аккредитацию образовательных программ, чтобы получить возможность выдавать дипломы государственного образца.

"Признать Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге" прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки... сроком на шесть лет", - говорится в приказе Рособрнадзора.

Накануне эксперты Рособрнадзора выдали положительное заключение по магистерским программам Европейского университета в Петербурге.

В 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии на ведение образовательной деятельности. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В августе 2018 года Рособрнадзор опубликовал приказ о выдаче новой лицензии на образовательную деятельность.

Европейский университет

Новости

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

На экс-главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

В Приморье будут судить устроителя родительского самосуда над школьником

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');