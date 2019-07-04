Врачей Росгвардии отстранили из-за подделки диагнозов за взятки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врачи Росгвардии, подделывавшие диагнозы для военно-врачебной комиссии, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них проводятся следственные действия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии заверили, что и дальше будут совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупцией в своих рядах.

Ранее издание РБК сообщило, что в отношении врачей главного госпиталя Росгвардии возбудили дело о взятке за ложные диагнозы. Как говорится в публикации, военные медики подделывали заключения для военно-врачебной комиссии, позволяя таким образом военнослужащим уволиться по состоянию здоровья. В конце июня оперативники ФСБ поймали врачей на получении от военнослужащего 350 тыс. рублей за постановку диагноза "язва желудка".